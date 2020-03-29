Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, öte yandan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin de 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurdu.

SSK'LILAR 7-10 NİSAN'DA, BAĞ-KUR'LULAR 11 NİSAN'DA ALACAK

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.