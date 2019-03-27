EPDK: Elektriğe Temmuz'a Kadar Zam Yapılmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe zam yapılmayacağını duyurdu.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR"

EPDK açıklamasında " 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tüm bedeller ve vergiler dahil perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Diğer bir ifadeyle tüketicilerimizin 1 Nisan'dan itibaren geçerli tarifeler kapsamında kWh başına ödeyeceği vergiler dahil bedel mevcut tarifeler ile birebir aynıdır" denildi.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN'DA FİYATLAR DEĞİŞMEYECEK

Elektrik tarifeleri üç aylık dönemler itibariyle belirleniyor. Böylece Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatları değişmeyecek.