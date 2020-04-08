Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken 'in kıyasen fatura düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamaları gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceği, uygulamanın belirli bölgeler için süre geçerli olacağını'' duyurdu.

"RUTİN SAYAÇ OKUMALARI DEVAM EDECEK"

EPDK'den yapılan açıklamada, kıyasen fatura düzenlenmesi konusunda kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapılarak vatandaşın yanlış bilgilendirildiği kaydedildi. Bu durumun son örneğinin TESK Başkanı Palandöken'in değerlendirmeleri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TESK Başkanı Palandöken, 'Çalışmayan kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki bir tüketicinin, bir saha çalışanının hayatı bütün düzenlemelerden daha değerlidir ve bu düzenleme insanımızın sağlığı için yapılmıştır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, rutin sayaç okumaları devam edecek. Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir.

"SORUMSUZCA BİR DAVRANIŞTIR"

Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da iki yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Düzenlemenin en iyi şekilde anlaşılması için yaptığımız açıklamalara rağmen, Sayın Palandöken ne yazık ki birini bile okumamış ya da okumuş, ucuz popülizm yapmanın peşine düşmüş görünmektedir. Binlerce esnaf ve sanatkarı temsil eden bir konfederasyonun başkanına böyle yalan yanlış açıklamalar yapmak, esnaf ve sanatkarlarımızı EPDK'ye karşı kışkırtmak, görevinin ağırlığına yakışmayan sorumsuzca bir davranıştır."

NE OLMUŞTU?

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, virüs salgını nedeniyle önümüzdeki 3 ay elektrik ve doğal gaz sayaçlarının okunmadan geçmiş 2 yılın ortalaması alınarak fatura düzenlenecek olmasını, köprü için geçenden 5 akçe, geçmeyenden 10 akçe isteyen Deli Dumrul hikayesine benzetmişti.

Palandöken, "Yakmadığın elektriğin bedeli mi olur? Çalışmayan, kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Geçen sene bu zamanlarda harıl harıl çalışan binlerce lira elektrik ödeyen fabrikalar, dükkanlar şimdi kapalı. Akıl alır gibi değil. Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz? İlgili bakanlık ve kurumlara gidip durumu anlatacağız. Her halde bir yanlış anlaşılma oldu. Yoksa aklın alacağı bir şey değil" diye konuşmuştu.