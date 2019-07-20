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Son Dakika! Erbil'deki saldırının ikinci faili de yakalandı

Son dakika! Türk diplomatın şehit edildiği Erbil saldırısının faili, HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ'ın yakalanmasının ardından olaya karışan ikinci kişi de yakalandı.

20.07.2019 19:20

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ'a yardım edenlerden birinin yakalandığını açıkladı.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı" ifadesi kullanıldı.

OPERASYONLA İLGİLİ DETAY VERİLMEDİ

IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Son Dakika! Erbil'deki saldırının ikinci faili de yakalandı
Erbil, Güncel

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