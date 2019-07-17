17.07.2019 17:00
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Erbil'deki saldırıya AB'den ilk tepki!

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın silahlı saldırıda şehit edilmesi dolayısıyla taziyelerini bildirdi.

Berger, AB Türkiye Delegasyonunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğunun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Berger, "En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz." ifadesini kullandı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Erbil'deki saldırıya AB'den ilk tepki!
Avrupa Birliği, Türkiye, Erbil, Irak, Güncel

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