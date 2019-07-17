Erbil'deki saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki

Saat 14.30 sularında Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen saldırıya Cumhurbaşkanlığı'ndan tepkiler peş peşe geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" paylaşımında bulundu.

KALIN: GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR

Ondan önce Twitter adresinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" ifadesini kullandı.

OKTAY: SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: CEVAP EN KISA SÜREDE VERİLECEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erbil'deki saldırıyla ilgili olarak "Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit olduğu saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu. Erbil Başkonsolosluğunda bir görevlinin Başkonsolosluk dışında uğradığı silahlı saldırı neticesinde şehit olduğunu öğrendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve milletimizin başı sağolsun. Dünyanın her yerinde milletimizin talimatlarını yerine getirmek için fedakarca çalışan görevlilerimiz var.

Barış içinde bir dünya için ve ülkemizin insanlığa mesajını hayata geçirmek için fedakarca çalışıyorlar. Ülkemizin çıkarlarını korumak ve dünyaya mesajını hayata geçirmek için gayret ediyorlar. Bu uğurda lanetli saldırılara uğrayıp şehadet mertebesine erenleri hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet diliyoruz."

AA: BİR TÜRK DİPLOMAT ŞEHİT OLDU



Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların da bulunduğu restorana bugün öğle yemeği esnasında silahlı saldırı düzenlenmişti. Anadolu Ajansı, bir Türk diplomatın şehit olduğunu bildiriyor.