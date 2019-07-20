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Son Dakika! Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var

Son dakika! Türk diplomatın şehit edildiği Erbil saldırısının 4 faili, Kuzey Irak'ta yakalandı. Aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi de bulunuyor.

20.07.2019 16:01

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

17 Temmuz'da Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Osman Köse şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarına yönelik saldırının faillerinden birinin kimliği ve fotoğrafı Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Emniyet Teşkilatı'nca paylaşılmıştı.

Fotoğrafı ve kimliği bir yazılı açıklamayla paylaşan emniyet teşkilatı, faillerinden birinin kimliğini 1992 yılı Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olarak açıklamıştı.

Faillerden birinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın 13 kardeşinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Son Dakika! Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var

Erbil saldırganının HDPErbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama

Mesut Barzani, Rudaw, Erbil, Irak, Güncel

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