Son Dakika: Erdoğan'a hakaret içeren sözler sarf eden CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Engin Özkoç'un TBMM kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle kavga çıktı. Özkoç hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ÖZKOÇ'UN SÖZLERİ MECLİS'İ KARIŞTIRDI

Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü ve Genel Kurul salonu karıştı. Vekiller Genel Kurul salonunda yumruklarla birbirine girdi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.