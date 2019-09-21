Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret ettikten sonra New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere yola çıkıyor.

Ziyaret öncesinde ise basın mensuplarına Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan, güvenli bölge çalışmalarından F-35'e, Arifiye'deki tank-palet fabrikasından, NATO'daki çalışmalara kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dünya liderleriyle ikili görüşlerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Uluslararası güven ve barışa karşı görüşlerimizi dile getireceğiz. BM Genel Kurul Başkanlığı için Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz.

"ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE VERDİĞİ DESTEĞİ GÖRMÜYOR DEĞİLİZ"

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamam. ABD malum bizim stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllardır da bu ortalığı devam ettiriyoruz. Şu anda da aynı noktadayız. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine verdiği desteği görmüyor olmamız mümkün olamaz. Bunu Sayın Trump'la paylaştım. Biz paramızla sizden bu araç gereci alamıyoruz ama siz terör örgütlerine bunları veriyorsunuz. Bizimle ilgili yalan propagandalarla DEAŞ'a tavrımızın olmadığı söyleniyor. Oysa ki biz açık bir mücadele verdik. Şimdi yeni bir örgüt çıktı ve SDG bir kılıf, bunun PKK/YPG'den bir farkı yok. Bunların hepsi iç içe...

Özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak, gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Buraların sahipleri de Araplardır.

"F-35'LERDE MÜŞTERİ DEĞİLİZ, ORTAĞIZ"

Patriot'lar konusuyla ilgil Trump telefon görüşmemizde "Gündeminizde mi? diye sorunca söyledim. Şartlar eğer uygun olacaksa "Biz sizden bunları alabiliriz" dedik. Ama F35'leri de görmezden gelemeyiz. Bu arada bir F35'lerde müşteri değiliz. Ortağız. Bazı parçalarını biz üretiyoruz. Bu sebeple bu durumu da görmezden gelemeyiz. Şu an BM'de 196 ülke görünüyor. Neden sadece 5 ülkenin ağzına baksın bu 196 ülke. BM Suriye, Arakan, İsrail meselelerini çözemiyor. Bir İsrail konusunu hala çözememiştir. BM'nin aldığı kararları İsrail kabul etmiyor. Önce bunun cevabını versinler bize.

İDLİB TASARISI

İdlib tasarısında yaptığımız görüşmelerde red söz konusu değil. Ankara zirvesinde 3'lü olarak İdlib'le ilgili yaptığımız açıklama ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Çin'in aykırı bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. ABD'nin de... Amerika'da da görüşmelerimiz olacak.

"FOX TV'Yİ YALAN MEDYA OLMAKTAN ÇIKARIN"

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.

SİGARA VE NARGİLEYE İLİŞKİN DÜZENLEME

Aracı kullanan sigara içiyor bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Gençlik yıllarımda top oynadığım yıllar kulübümüzün tavanı sigara dumanından adeta kızarırdı. Böyle sigara içerlerdi. Kim bunlar sporcu, üyeler vs. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan sigara dumanı tavan rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Bakıyorsunuz batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz insanımızın sağlığını ön plana çıkartmayacak mıyız? Kapalı mekanlarda asla, dışarıda bile belli yerlerde balkonlarda da hassasiyetlerimiz var. Para cezası vs. ne gerekiyorsa bunlar olacak. Ben hala paket toplamaya devam ediyorum. Bazılarında sigara ön cepte duruyor hemen çekip alıyorum.

Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye. Ve onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar var maalesef sayın Bakanım da bunu duysun. İçişleri ve gümrük muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamayla işi çözeceğiz. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine daha zararlıdır sigaradan."