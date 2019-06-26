Son Dakika! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İş birliğinin artırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız.
Terör ve terörizm finansmanının önlenmesi G-20 kapsamında önem verdiğimiz konulardan birisidir. Terörle mücadele ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesinin gerekliliğinin altını çizeceğiz.
Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında görüşlerimizi dile getireceğiz.
G-20'nin ardından Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım.
Türkiye-Japonya ilişkilerinde ciddi ilerleme sağladık. Ekonomik ticaret anlaşmasını 2019 yılı içinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz.
Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Kyoto'daki serginin açılışını da yapacağım.
Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. Küresel ekonominin dinamiklerini yeniden tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Çin, dış ticarette en önemli ortaklarımızdan biridir.
Çin Devlet Başkanı ile Türkiye-Çin ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alacağız.
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