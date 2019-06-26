26.06.2019 19:25
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Son Dakika! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son Dakika! Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için Japonya'ya gitmek üzere geldiği havalimanında basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İş birliğinin artırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız.

Terör ve terörizm finansmanının önlenmesi G-20 kapsamında önem verdiğimiz konulardan birisidir. Terörle mücadele ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilenmesinin gerekliliğinin altını çizeceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında görüşlerimizi dile getireceğiz.

G-20'nin ardından Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım.

Türkiye-Japonya ilişkilerinde ciddi ilerleme sağladık. Ekonomik ticaret anlaşmasını 2019 yılı içinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz.

Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Kyoto'daki serginin açılışını da yapacağım.

Japonya'nın ardından 2 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. Küresel ekonominin dinamiklerini yeniden tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Çin, dış ticarette en önemli ortaklarımızdan biridir.

Çin Devlet Başkanı ile Türkiye-Çin ilişkilerini ve bölgesel konuları ele alacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Çin Halk Cumhuriyeti , Japonya , Güncel

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