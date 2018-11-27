Erdoğan Başkanlığındaki Kritik MGK Sona Erdi: Suriye'de Meşru Müdafaa Hakkı Kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu, Beştepe'deki Külliye'de toplandı. MGK'nın gündeminde, Suriye'deki gelişmeler, Münbiç mutabakatı gibi konular yer alıyor. 5 saat süren MGK toplantısı sona erdi.MGK bildirisinin yayınlandı.

"PYD'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEMESİ TERÖRİZMLE MÜCADELEYE ZARAR VERİYOR"

MGK bildirisinde, "Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor. PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi." denildi.

" KKTC'NİN HAK VE MENFAATLERİNE AYKIRI HİÇBİR GELİŞMEYE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

"Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir. Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir" denilen açıklamada, "Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

"SURİYE'DE MEŞRU MÜDAFAA HAKKININ KULLANILACAĞI VURGULANDI"

(Suriye'de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir. Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur. Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

İşte kritik toplantıda alınan kararlar;

- Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak

- Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi terör örgütü olarak görmemesi terörizmle mücadeleye zarar veriyor

- Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

- Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

- Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.

- Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur.