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Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı için, "Ben inanıyorum tekrar faiz düşürecekler. Faizler düştükçe göreceksiniz enflasyon da düşecek." dedi.

07.09.2019 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın teşkilat buluşmasında konuştu. Faizlerle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri tekrar düşüreceğine inandığını söyledi.

Erdoğan konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Faizler iniyor mu? İniyor. Ben inanıyorum ki daha da inecek. Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum faizleri tekrar düşürecekler. Faizler düştükçe göreceksiniz enflasyon da düşecek. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."

MERKEZ TEMMUZ'DA FAİZ İNDİRMİŞTİ

Merkez Bankası 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti.

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Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel

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