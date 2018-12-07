Erdoğan: Bu Hafta İçerisinde Bahçeli ile Bir Araya Gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile önümüzdeki hafta içinde görüşeceklerini söylemişti.

"BU HAFTA İÇİNDE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri son seçimlerde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Bizim birbirimize karşı olan dayanışmamız bunu da kısnanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde her an değişik birçok şeyler olabiliyor. Bunun başında ana muhalefet var. Biz Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Yerel seçim ülkemiz için ciddi yedi düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Belki de bu hafta içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.''

"KALAN BELEDİYELERİ YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA GÖRE AÇIKLAYACAĞIZ"

"Bu seçim 7 düvelin ülkemize saldırdığı dönemde büyük önem arz ediyor. Şu an teknik çalışmaları yürüten arkadaşlar var. Belki bu hafta Sayın Bahçeli ile bir araya gelebiliriz. biz 74 belediyemizi açıkladık. Kalanları da yaptığımız çalışmaya göre açıklayacağız."

ASKERLİKLE İLGİLİ SORUYU, "DEĞERLENDİRECEĞİZ" DİYEREK YANITLADI

"Bana kesin neticeyi vermedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bunun sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız. Onlar çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ona göre değerlendireceğiz."

"MİT BAŞKANIMIZ KANADA'YA GİTTİ, SEYAHATTEN HABERDARIM"

"Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabi ki MİT Başkanımız oradan Kanada'ya gitti. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını; bundan haberdar değilim. Ama Kanada seyahatinden haberdarım."