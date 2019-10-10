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Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Suudi Arabistan'a tepki göstererek, "Önce aynaya baksınlar" dedi.

10.10.2019 13:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Suudi Arabistan'a "Önce aynaya baksınlar" diyerek sert çıktı.

Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek tek saymayacağım ama bazı ülkelerin adını burada zikredeceğim. Kendilerini dürüst olmaya davet edeceğim. Önce Suudi Arabistan'dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın" dedi.

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Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın!

Barış Pınarı Harekatı, Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Güncel

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