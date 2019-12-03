Haberler » Güncel » Son Dakika: Erdoğan'dan 'Adil Öksüz' açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz - Haber

Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "FETÖ imamı Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz" sözleri ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz." açıklamasında bulundu.

03.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesi için Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimaı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yerini bildiklerini ifade etmişti.

"BELÇİKA'YA ALMANYA'YA KAÇIYOR"

Soylu'nun açıklamaları gündem olurken, Soylu'nun bu açıklamalarının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bakanımızın ifadesi aslında bu haddini bilmez kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimlerince koruma altına alınmıştır. Belçika'ya Almanya'ya kaçıyor vs... Buna benzer yüzlerce terörist buralarda yaşıyor. Bunların hepsini istedik, adreslerini vererek ama bu teröristleri yönetimler bize teslim etmediler. Edenler var, onları açıklıyoruz. İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu, görürüz. Onu zamanla göreceğiz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Evvelsi gün Bir TV kanalının canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

"Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu."

Son dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmediSon dakika: Erdoğan veto kararının gerekçesini duyurdu: Filtre çalışmaları gerçekleştirilmedi

Son Dakika: Erdoğan'dan

Recep Tayyip Erdoğan, Firari Adil Öksüz, Süleyman Soylu, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor - Haber
11:40 Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor - Haber
11:40 Engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde burs imkanı - Haber
11:40 Edirne'den kısa kısa - Haber
11:34 Barış Pınarı şehidi memleketi Hatay'a uğurlandı - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haberler
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haberler
3.12.2019 11:46:36