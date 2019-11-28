Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, İzmir'de Alevi bir ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır" dedi.

"YAKALANDIĞI ZAMAN HESABI SORULACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada İzmir'de Alevi bir ailenin evine "Defol" yazılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bazı evlerin kapılarına bazı işaretler konuyor. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Milli bünyemize mugayir projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumları ekilmesine rıza gösteremeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulması tepki çekmişti. Çirkin ifadelerle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtmişti.