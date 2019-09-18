Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'ye Güvenli Bölge konusunda çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "ABD ile Güvenli Bölge kurulması için iki hafta içinde bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız" dedi.

"SURİYE'DEKİ KRİZ KONUSUNDA ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Pazartesi günü gerçekleştirilen üçlü zirvede Putin ve Ruhani ile İdlib ve Fırat'ın doğusundaki sıkıntılı durumun giderilmesi için görüş birliğine varıldığını belirten Erdoğan, "Dün Putin ve Ruhani ile Astana platformunun beşinci zirvesini gerçekleştirdik. Suriye'deki insani ve siyasi kriz konusunda önemli kararlar aldık. En önemli kararlardan biri Anayasa Komitesi üyelerinin onaylanmasıdır. Komitenin oluşumundaki tüm pürüzler giderildi. İdlib'deki sıkıntılı durumun giderilmesi için görüş birliğine varıldı" şeklinde konuştu.

"KENDİ PLANIMIZI DEVREYE SOKACAĞIZ"

Güvenli Bölge konusunda ABD'ye sert bir çıkış yapan Erdoğan, "İfade ettiğimiz gibi iki hafta içerisinde sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Avrupa ülkelerinden İdlib ve Fırat'ın doğusu konusunda güçlü bir destek bekliyoruz. Laf bizi doyurmuyor. İcraat bekliyoruz. Şu anda bizler 3.6 milyon mülteciyi ülkemizde ağırlıyoruz. Dünyada bunun benzeri yok. Batı da bunun benzerini yapması lazım. İdlib'de bunu yapmazsak bu yükü kaldıramayacağımızı açıkça söylüyoruz. Buraya Güvenli Bölgenin derinliğine bağlı olarak 2.6 milyon Suriyeli sığınmacıyı yerleştirebiliriz. Türkiye olarak kendi güvenliğimiz ve Suriyeli kardeşlerimizin geleceği için ilkeli tutumumuzu devam ettirmekte kararlıyız" dedi.

"3 MİLYON SIĞINMACIYI FIRAT'IN DOĞUSUNDA İSKAN EDEBİLİRİZ"

Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge'nin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz" açıklamasında bulundu.