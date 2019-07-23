Son Dakika! Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı

İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Osmanlı döneminde yaşayan ve linç edilen Ali Kemal'in torunu olarak bilinen Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson için tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum."

DONALD TRUMP: MUHTEŞEM OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson'u "Muhteşem olacak" sözleriyle tebrik etti. ABD Başkanı Donald Trump, Theresa May'in istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakanı seçilen Boris Johson'u Twitter'dan tebrik etti.

Trump paylaşımında, "İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson'ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak" ifadelerine yer verdi. Trump, Johson'u tebrik eden ilk lider oldu. Trump daha önce de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.