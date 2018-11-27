Erdoğan'dan İstanbul Adayıyla İlgili Açıklama: Çalışmalar Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında 20 ilin daha adayını açıkladı. Erdoğan, henüz açıklanmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, "Çalışmalar yürütülüyor" dedi.

ERDOĞAN, İSTANBUL VE İZMİR'İN ADAYINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Ankara belediye başkan adayının Mehmet Özhaseki, İzmir adayının ise Nihat Zeybekci olduğunu duyurdu.

"İSTANBUL ADAYI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Erdoğan, Binali Yıldırım için özel düzenleme yapılıp yapılmayacağına sorusuna ise şu yanıtı verdi: Bunu kim söylüyorsa iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İstanbul adayı ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. İstanbul gibi bir yerden aday çıkarmama gibi bir sorun yok, her şey tıkır tıkır gidiyor. Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki teknik çalışmaları yapıyor. Neticelendikten sonra bize takdim edecekler kalan yerleri de oturup konuşacağız.

"MHP İLE KARŞILIKLI JESTLER OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul adaylığı hakkında yaptığı açıklamanın ardından, "MHP ile karşılıklı mutabakat varsa karşılıklı jestler olacak." dedi.

"OSMANİYE, ADANA MHP'YE BIRAKILABİLİR Mİ?"

Erdoğan, "Osmaniye, Adana MHP'ye bırakılabilir mi?" sorusuna "Niye olmasın. Bahçeli ile G-20 dönüşünde görüşme her zaman olabilir" şeklinde cevap verdi.