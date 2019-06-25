25.06.2019 12:32
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Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması: Dışarıdan dayatma ile olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonu ile ilgili sorusuna, "Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz" yanıtını verdi.

23 Haziran seçimleri sonrasında yapılan ilk AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , çıkışta gazetecilerin sorularına da yanıt verdi.

"YAPILMASI GEREKİYORSA BİZ YAPARIZ"

Erdoğan, gazetecilerin kabine revizyonu ile ilgili sorusuna "Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz" yanıtını verdi.

"KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması: Dışarıdan dayatma ile olmaz

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