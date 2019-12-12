Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı kapsamında yaptığı konuşmasında, "Kanal İstanbul bir cinayet projesidir" diyen Ekrem İmamoğlu'na "Otur, işine bak" sözleriyle yanıt verdi.

"SEN OTUR, İŞİNE BAK"

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul hakkındaki görüşlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkanı buraya uymaz diyor. Sen otur işine bak. En yakın zamanda ihalesini de yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a da başlayacağız. Kanal İstanbul Projesi çok ciddi bir felaketten koruma projesidir. Siyasi boyutuyla da çok büyük sükse yapacak bu proje" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz haftalarda Erdoğan'ın "hayalim" diye nitelendirdiği Kanal İstanbul projesini sert bir dille eleştirmişti. İmamoğlu, "Kanal İstanbul bir cinayet projesidir." ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu ayrıca ucube diye nitelendirdiği proje hakkındaki fikirlerini şöyle sıralamıştı: "Ülkenin deprem riski en yüksek bölgesine 8 milyon hapsedilmiş olacak. Deprem anında bu denli yüksek bir nüfusu başka bir coğrafyaya nakledecek hiçbir devlet yoktur dünyada. Bu nasıl bir projedir Allah aşkına? Bu neyin aklıdır? Bakın konuşulan projedeki kanal yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 20,75 metre derinliğinde ve en dar yerinde 275 metre genişliğinde bir kanal. Sazlıdere ve Terkoz Havzaları içinden geçen bir kanal. Yani proje Sazlıbosna ve Terkoz Havza Alanlarını yok ediyor."