Son Dakika! Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin itirazlarına rağmen Rum kesimi doğal gaz için uluslararası enerji şirketi Noble Enerji şirketiyle anlaştı. Anlaşmaya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Soydaşlarımızın hakkını koruyacağız. Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İSTANBUL SEÇİMİ

"Parti teşkilatımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmelerini bekliyoruz. Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içerisinde ve şu an o illerdeler. İllerden tüm, bu tür vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar. En az kayıpla inanıyorum ki sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir."

1 milyon 700 bin sandığa gitmeyen seçmenin olduğu hatırlatılmasına üzerine Erdoğan, "İnşallah onu sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli." dedi.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİNİN DOĞAL GAZ ANLAŞMASI

"Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var."

"Onların korumaları noktasında bütün yine silahlı kuvvetlerimiz, hepsi bölgedeler. Ve bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz."

KIBRIS'TA NE OLMUŞTU?

Türkiye ve KKTC'nin itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz'i tek yanlı parselleyerek uluslararası enerji şirketlerinin sondajına açan Kıbrıs Rum yönetimi, 12'nci parselden doğal gaz çıkarılması için Amerikan Noble Enerji şirketiyle anlaştı. Rumlar, 18 yılda 9 milyar dolar elde etmeyi planlıyor.