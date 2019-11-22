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Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğü iddiasına "Arkadaşlarım gereken cevabı verdi. Bunu yazan gazeteci de kayıp. Bu külliyen yalandır, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" şeklinde yanıt verdi.

22.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret için gittiği 'de partisinin il başkanlığı binasında balkon konuşması yapıyor. Burada vatandaşlara seslenen Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden 'Bir CHP'li ile Külliye'de görüştüğü' iddialarına da yanıt verdi. Bu iddiayı ortaya atan gazetecinin 'kayıp' olduğunu söyleyen Erdoğan, "Arkadaşlarım gereken cevabı verdi" dedi. Erdoğan ayrıca ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama kanıtlayamazsan sen genel başkanlığı bırak" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"31 Marta seçimlerin partimize oy veren tüm İzmirli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Verdikleri destekle İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık yüzde 39 oy oranı için İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Biz nefsimizi sineye çekiyor, eksikliklerimizi sorguluyoruz.

Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar fanidir milletimizin bize verdiği bir emanetten ibarettir.

"BUNLAR EDEPSİZ, AHLAKSIZ"

Bunlar özellikle yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan! Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? İfadeye bak; 'Ulan… Şu kadını susturun…' bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız… Bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız!

Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu. AK Parti'nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor.

31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerlerini seçin, bulunduğunuz yerlerin Haticelerini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuza yürüyelim.

"ONLAR KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ"

Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygımız vardır. Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar delik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar.

Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriye'de işimiz var da yok da senin orada ne işin var Esed'e adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD/ PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki 'Bu PKK terör örgütüdür' de…

"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM"

Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler.

Bunu yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?

İspat edemiyorsan çek git. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan.

"AYRIM YAPARSAK ALLAH'A HESAP VEREMEYİZ"

Başı açıkmış kapalıymış, bu bizim memlekettenmiş. Asla böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Böyle bir ayrım yaparsak Allah'a hesap veremeyiz.

Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Son 17 senede İzmir'e yaptığımız yatırımlar AK Parti'nin millete bakış açısı bunun en somut örneğidir. İzmir'e 70 katrilyon liralık yatırım yaptık."

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Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel


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