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Son Dakika! Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: Bayram öncesi ödenecek

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu personelinin maaşının bayramdan önce 9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı.

05.08.2019 15:34 Son Dakika! Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: Bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak." dedi.

MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel

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