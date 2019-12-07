Son dakika: Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, kamuoyunda gündem olan ve yeni parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Şehir Üniversitesi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu'ndan "Malum zat" diye bahseden Erdoğan, Şehir Üniversitesi'nin tahsisini kendisinin yaptığını ancak Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde bu tahsisi mülkiyete dönüştürdüğünü söyledi. "Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile mülkiyet devri yoktur, olmamıştır" diyen Erdoğan, Davutoğlu'nun bunu yaparken yanında yeni parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin'in olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca Şehir Üniversitesi'nin Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalıştığını belirtti.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Son dönemlerde İstanbul'da Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. Ve bu Şehir Üniversitesi meselesinin özellikle siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım: Her şeyden önce Şehir Üniversitesi tahsisini başbakanlık dönemimde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyete dönüştürmüştür.

"HANİ BUNLAR DÜRÜSTTÜ"

Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu ile mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyorlar değil mi? Öksüz yetimin hakkının kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle Özelleştirme Yüksek Kurulunun Başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki yanında kim var? O da bir başka isim, Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu.

"ŞU ANDA BORÇLARI 417 MİLYON LİRA"

Ben bunu niye anlatıyorum, kimin ne olduğunu yaptıklarını öğrenin diye. Ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bank'tan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar. Tabii ödemelerini yapmayınca Halk Bankası da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası'na olan borçları 417 milyon noktasında.

"BUNLAR TEMİNAT BİLE GÖSTERMEMİŞ"

Şimdi yapılandıralım diyorlar. Yapılandıralım derken, bunu nasıl yapılandıracaksın. 'Spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesi'nin neden yapılandırılmıyor' diyorlar. Bunlar teminat bile göstermemiş. Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemelere ipotek koyun diyorlar. Mevcut kotanı doldurmadan yeni alacağın öğrencilerle ilgili nasıl oluyor da bir bankaya teminat olarak veriyorsun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıllık dönemimizde bizim bankalarımızın hiçbirisi kasalarını boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız"

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası'nın, Şehir Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Kartal'daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank'tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay'ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu.