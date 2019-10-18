Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası ABD ile yapılan Suriye anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 120 saatlik ateşkes süresinin imzalandığı anlaşmanın ardından Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların devam ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Erdoğan, "Haberi kimden alıyorsunuz bilmiyorum, ben bakanımdan alıyorum! Bizim güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Çatışmalar söz konusu değil. Bunlar dezenformasyon." şeklinde konuştu.

ANLAŞMA SONRASI İLK AÇIKLAMALAR

Türkiye ile ABD arasında varılan Suriye anlaşmaya değinen Erdoğan, şunları söyledi: Yaklaşık 9 günlük süreyi yaşadık bölgede. Öncesi var. Telefon diplomasisi ile devam eden süreç oldu. Trump ile Putin ile yaptığımız görüşmeler, çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Yoğunlaşan görüşmelerimizi ise dün gerçekleştirdik. Sayın Trump ile yaptığım görüşmede bir heyetlerarası görüşme ile daha iyi yere taşıyabiliriz dedik. Pence'in başkanlığında bir gün öncesi ve sonrası heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim belirlediğim heyetleler ön görüşme yaptılar. Dün de final görüşmelerini yaptık. Önce Sayın Pence ile ben görüştüm. Heyetler arası görüşme neticesinde de belirlediğimiz 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladı. 120 saatlik süreç işliyor.

"SALI GÜNÜ PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

"Uzunluk itibariyle 444 kilometrelik bir uzunluk var. 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte dayanışma içerisinde yapma kararı aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız. 120 saati başarıyla bitirebilirsek... Salı günü de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Putin ile yapacağım görüşmeyi de bu sürecin bir unsuru olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.