Son dakika: Erdoğan'dan terörist elebaşlarıyla görüşen Batı'ya tepki: Bunları azdırıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde hitap etti. Konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörist elebaşlarıyla görüşen Batılı ülkelere tepki gösterdi. Terörist elebaşlarıyla masa başında görüşülmesine ve poz verilmesine sert çıkan Erdoğan, "Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıp onlarla masaya oturup bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ne menem bir iştir. Bunlara prim veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz" dedi.

"BUNLARI AZDIRIYORSUNUZ"

Barış Pınarı Harekatı ve Güvenli Bölge konusunda Batı'nın tavrını eleştiren Erdoğan, "Batı yatıyor kalkıyor Kürtler aşağı Kürtler yukarı. Hedefi saptırmayın. Böyle diyerek terör örgütlerinin adını vermeyerek Kürt kardeşlerimizi teröristler olarak vasıflandırmış oluyorsunuz. Bu yanlış bir şey, bunu çözmemiz lazım. Bizler Kürt kardeşlerimizle beraber bu bölgede adım attık. Askeri seçeneğe son seçenek olarak başvurduk. Afrin'i teröristlerden temizlediğimiz günden beri Fırat'ın doğusunda da izin vermeyeceğimizi binlerce kez anlattık. Devasa ülkelerin liderleri bu teröristlerin başlarını yanlarına alıp onlarla masaya oturup bu sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ne menem bir iştir. Bunlara prim veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz Verilen sözlerin tutulması halinde planlarımızı kendi imkanlarımızla hayata geçirmek orunda kalacağımızı altını çize çize söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Terörist elebaşı İlham Ahmed'in ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmeden kare

NE OLMUŞTU?

Ankara'ya yaptırım öngören karar tasarısına öncülük eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Lindsey Graham, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri'nin uzantısı Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı İlham Ahmed'le başkent Washington'da bir araya gelmişti. Görüşmede çekilen fotoğraf karesi büyük tepki çekmişti.