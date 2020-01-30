Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu. Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıkladığı skandal Yüzyılın Anlaşması'na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yüzyılın Anlaşması diyorlar, ne anlaşması ya, bu bir işgal projesidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ERDOĞAN, DEPREM SONRASI SOSYAL MEDYADAKİ MESAJLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ülke olarak Malatya ve Elazığ depremini yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyadan yayınladıkları mesajlar ortadadır. Yalanın iftiranın kol gezdiği mecrada hakikati aramak için çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Emniyetimiz hukuk çerçevesinde adımları atıyor.

Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olması gereken dönemde içinde kini nefreti kusanlar mı var? Hemen bunları belirleyip sokağa çıkmaz hale getirmeliyiz. Bizlere düşen gerekirse Habil gibi ölmek ama asla Kabil gibi zalimlerin durumuna düşmemektir. Arkasında millet olanın sırtı yere gelmez. Demokrasimize kurulan tuzakları aştık. Birileri hala anlamıyor olsa da milletimiz her şeyin farkında.

TRUMP'IN ORTADOĞU PROJESİ

İsrail'e karşı bu kar müşfik davrananlar zalimliklerine neden teslim oluyor. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuyu bugün MGK toplantısında da ele aldık. Bu plan işgal planıdır. Yarın asıl konuşmamı yapacağım. Bir tarafta Trump yanında malum kişi toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyayı ve Filistin'in kaderini değiştiremezsiniz. Biz Bağdadi'nin bütün yakınlarını topladık ve şu anda cezaevinde. Biz bu kadar hassasız bu konuda. Her fırsatta gerçekleri anlatıyoruz. Sivil girişimlerden daha güçlü destek bekliyoruz.

NE OLMUŞTU?

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Trump ayrıca, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.