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Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kahraman Kadınları Programı'nda yaptığı konuşmasında Yunanistan ile yaşanan göçmen krizine değinerek, "Ey Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine" çağrısında bulundu.

08.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ' Türkiye 'nin Kahraman Kadınları' Programı'nda konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan göçmen krizine de değindi. Erdoğan, Yunanistan'a çağrıda bulunarak kapılarını açması gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"KAPILARINI AÇ, GİTSİNLER DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNE"

"Bunlarda vicdan yok insanlıktan nasibini almak yok. Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Biz size dedik. Böyle giderse kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ey Yunanistan sana sesleniyorum sen de kapılarını aç, gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Şimdi kapımıza dayanmış 1,5 milyon var. Ama hamdolsun geçici olsa da bir ateşkes imzaladık. Temenni ediyorum bu burada kalır.

"BUNLARDA İNSANLIK YOK"

Değerli kardeşlerim 3-5 yaşında çocukların Yunanistan sınırına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka yürümelerini herhalde izlemişsinizdir. Ben de torunuma da onu gösterdim "Bak yavrum senin gibi düşüyor kalkıyor niye biliyor musun o kötü amcalardan kurtulmak için" O da bana soruyor: Bunlar kötü amcalar mı? 'Evet oğlum bunlar kötü amcalar' dedim. İnanın ellerinden gelse onları bile süngülerler. Bunlarda insanlık yok.

"BATININ YÜREĞİ YANIYOR MU?"

İnsanın maalesef zalim bir tarafı olduğunu kabul etmek gerekir. Bugün de insanın insana yaptığı ve tasvibi mümkün olmayan zulümlere şahit oluyoruz. Her krizin en ağır faturasını çocuklarla beraber kadınlar ödüyor. İnsanlık buna karşı sessiz kalıyor. Avrupa'ya gitmek için sınıra yığılan mülteciler arasında en çok sıkıntıyı kadınlar ve çocuklar çekiyor. Yunan askerleri o botları şişleyerek egenin dalgalarına onları bırakırken anneler ve çocukları ölüm kalım mücadelesi orada vermiyor mu? Batının bütün bunlar karşısında yüreği yanıyor mu hayır. Sesi çıkıyor mu hayır. Bu tablo karşısında kalbi titremeyenin insanlığından şüphe etmek gerekir. Ben şüphe ediyorum. Suriye'de 9 yıldır süren insani krizde hayatını kaybeden 1 milyon insandan önemli bir bölümü kadın ve çocuk olduğu halde maalesef hiçbir ülkenin bu konuda hassasiyeti yok. Sadece laf laf laf…"

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Haliç, Politika, Güncel

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