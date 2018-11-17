Son Dakika! Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu'na Yaptığı Ziyaretle İlgili İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuşma yaptı. Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden yapılmaya çalışılan provokasyona işaret ederek "Siyasete malzeme yapılmasını tavsiye etmiyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"CAMİLER 18 YIL BOYUNCA EZAN-I MUHAMMEDİYE'YE HASRET BIRAKILMIŞTIR"

Bu ülkenin gençleri sağcı solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri karanlığın hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti.

Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden gündeme getiriliyor, yeniden hortlatılıyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek.

"BU ÜLKE DİN ADINA NE VARSA HER ŞEYİN KARANLIĞA GÖMÜLDÜĞÜ GÜNLER YAŞAMIŞTIR"

Bin yıldır milletimizi ayakta tutan değerler, bizzat bu ülkemizin yöneticileri tarafından hor, hakir görülmüştür. Bu millet, ilim irfan sahibi alimlerine zulmedildiği karanlık yıllara şahitlik etmiştir.

Bu ülke din adına ne varsa her şeyin karanlığa gömüldüğü günler yaşamıştır. Evlatlarımızı üniversitelerde okutamamanın üzüntüsünü yaşadık. Bu millet, kılık kıyafetinden dolayı takibe uğradığı dönemlerden geçti.

"16 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA ÖZGÜR BİR TÜRKİYE'YE KAVUŞTUK"

16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık.

Bugün, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz. Milletimizin desteğiyle 16 yıl öncesine göre her açıdan daha özgür, daha ileri bir Türkiye'ye kavuştuğumuzu görüyoruz.

Millet olarak en zor imtihanla asıl şimdi yüzleşiyoruz. Gençlerimizi istikbale hazırlayamazsak, emeklerin tamamı boşa gidecektir.

"SİYASİ MALZEME YAPILMASINI TASVİP ETMİYORUM"

Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum.