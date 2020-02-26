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Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı

Son dakika: Emekli maaşlarından kesinti yapılacağı ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddiaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka" dedi.

26.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarından kesinti yapılacağı ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddiaları hakkında bir soruya yanıt veren Erdoğan, böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

"BUNU ORTAYA ATANLARIN DERDİ BAŞKA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Emekli ikramiyelerinin kesileceğine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı? İlave tedbirler almayı gerektirecek bir durum var mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ne onun kaldırılması var, ne ikramiyelerin kaldırılması var. Öyle bir şey yok. Kaldıracaksa bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün anons etmesi lazım veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka."

SGK DA YALANLAMIŞTI

Konu hakkında dün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da bir açıklama yapmıştı. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bazı basın-yayın organlarında 'SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır. Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

NE OLMUŞTU?

SGK'nın tasarruf tedbirleri adı altında 5 maddelik bir taslak hazırladığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, emekli maaşlarından 'sağlık kesintisi' kapsamında yüzde 5'lik bir kesinti yapılacaktı. Ayrıca bayramlarda verilen ikramiyelerin de kaldırılmasının istendiği belirtilmişti.

Son dakika: SGKSon dakika: SGK'dan emekli maaşlarında kesinti iddialarına yalanlama

Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Ekonomi, Güncel


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