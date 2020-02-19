Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala yorumu: Saygı duymak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu yargılandığı Gezi Parkı soruşturmasında tahliye edilen ardından da 15 Temmuz soruşturması kapsamında tekrardan tutuklanan iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak "İşine gelen yargının verdiği olumlu karara 'Yargı iyi karar verdi' derken işlerine gelmeyen karar için niçin yargıyı eleştirme yoluna gidiyorlar? Yargı bir kısmını tahliye etti. Osman Kavala ile ilgili bu kararı verdi. Saygı duymak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mahkemenin Kavala ile ilgili verdiği karara "Saygı duymak lazım" diyen Erdoğan, yeni darbe girişimi iddialarıyla ilgili olarak da "Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı, millet gereken cevabı verdi" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şu şekilde konuştu:

"Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz? Bunlar tamamen bir kumpanya. Sizin gibi saygın olan gazeteci arkadaşlarımızın bu oyuna gelmelerini anlamakta zorlanıyorum.

"ÖYLE BİR HAVA HİSSEDİYOR MUSUNUZ? HERKES HUZURLU"

Kimsenin bu milletin hafızasını karıştırmaya hakkı var mı? Bunlar hain. Öyle bir hava hissediyor musunuz böyle bir şey var mı herkes huzur içinde geziyor tozuyor, yiyor içiyor her şeyi yerinde herhalde bunlar gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de darbenin nal sesleri geliyor bunlara, bizim öyle bir derdimiz yok.

Bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Yaşatanlara da gereken cevabı millet verdi. Bundan sonra da böyle bir şey de kat be kat fazlasını öderler. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun adını bile anmak bize haramdır."

Erdoğan öte yandan partisinin grup konuşmasında da Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu hareketi masum bir çevre hareketi olarak görmek gafilliktir" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIMIZA AĞAÇ SÖKME YAFTASI YAPIŞTIRANA LANET OKURUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini eleştiren Cumhrubaşkanı "Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu zannediyorum dünkü konuşmasıydı aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsımı olmak üzere aldatılmış gençlerdir. Bu aldatılmış gençlere orada çevreci sıfatı verilmek suretiyle bu ülkede milyonlarca ağaç diken iktidara ağaç sökme yaftası yapıştıranlara sadece lanet okurum." dedi.

"BU MESELEYİ TAKİP EDECEĞİZ"

Dün çıkan beraat kararları ve Osman Kavala'yı gündemine alan Erdoğan "Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı içerideydi bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımıza ait 201 araç yağmalanmıştır. 697 güvenlik polisimiz yaralanmıştır 1 polisimiz şehit olmuştur. Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur. İşsizliğin çift haneye çıkması da enflasyonun zıplaması da aynı dönemde gerçekleşmiştir. Gezi'de başaramadıklarını 17/25 Aralık ile denediler. Milletimizle birlikte bu tuzağı da bozduk. Çukur eylemlerini de akamete uğrattık. 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin devamıydı bu ihaneti de milletimizle boşa çıkardık. Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırını hedefi Türk milletinin birliğiydi. Hukukun her kararına saygımız vardır. Milletimizin gözünde Gezi'nin önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir. Milletimiz müsterih olsun ülkemizin her davası gibi bu meseleyi de takip edeceğiz." diye konuştu.

"HER KİM ÇEVRE HAREKETİ DİYORSA GAFİLDİR"

Konuşmasının Gezi'yle ilgili kısmını sert sözlerle bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "AKM'nin Taksim'e bakan yüzüne terörist posterlerini kimler astı? Bay Kemal senin takımın bunları astı. Senin aydınlanmış gençlerin bunlarsa bizim o gençlere ihtiyacımız yok. Bizim bu vatan için canını feda edecek gençlere ihtiyacımız var. Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa; ya gafildir ya da taammüden (kasten) bu ülkenin ve milletin düşmanıdır." ifadelerine yer verdi.