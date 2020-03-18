Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüse karşı alınan 21 maddelik ekonomik tedbirleri açıklarken Halkbank'a kredi borcu olan vatandaşlarımızın kredilerinin 3 ay süreyle faizsiz şekilde erteleneceğini açıkladı.

Erdoğan, toplantının ardından hem halkın alacağı tedbirleri hem de hükümetin alacağı ekonomik tedbirleri bir bir anlattı. Erdoğan, açıklamasında "Tedbirleri uygularsak evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Milletimden ricam tehdit geçene kadar evden çıkmayın" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümde 21 maddelik tedbir paketini duyurdu. Pakette birçok dikkat çekici madde yer alırken, Erdoğan, Halkbank'a kredi çekenlerin borçlarının 3 ay süreyle faizsiz bir şekilde erteleneceğini söyledi.

ERDOĞAN EKONOMİK TEDBİRLERDE KREDİLERLE İLGİLİ ŞU MADDELERİ SIRALADI

* KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

* Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

* Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.

* Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

* 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.

* Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesini sağlayacağız.