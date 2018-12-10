Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Arasındaki Kritik Görüşmenin Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak görüşmelerindeki son durumu değerlendirmek için yarın saat 16'da bir araya gelecek.

İKİ LİDER 21 ARALIK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21 Aralık'ta bir araya gelmişlerdi. Görüşme, 55 dakika sürmüştü. İki lider, yerel seçimde ittifak ve işbirliğini görüşmüştü.

ADANA, MERSİN VE AYDIN İÇİN NİHAİ KARAR İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİNE BIRAKILDI

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde yapacağı Cumhur İttifakı'na ilişkin çalışmalar son noktaya geldi. Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye olmak üzere 6 ilde MHP'ye jest yapılması üzerinde duruluyor. Ancak, Adana, Mersin ve Aydın için nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin buluşmasına bırakıldı.

"CUMHUR İTTİFAKI JEST MODELİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz'ın ittifak için yaptıkları görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Sadece 6 ilde belediye başkan adayını açıklamayan AK Parti, MHP ile yapılacak mutabakata göre hareket edecek. Özhaseki ile Durmaz'ın yaptığı çalışmalarda şekillenen "Cumhur İttifakı Jest Modeli" Erdoğan ile Bahçeli'nin en kısa zamanda bir araya gelecekleri görüşmede masaya yatırılacak ve uygulamasına başlanılacak.

60 İLÇEDE MHP'NİN ADAYLARI DESTEKLENECEK

MHP'nin görüşmeler çerçevesinde özellikle Adana ve Aydın'da aday değişikliği yapması gündemde. Denizli ve Erzurum'da adaylarını geri çeken MHP'nin prensip olarak AK Parti'ye geçecek diğer illerde de adaylarını çekerek, AK Parti adaylarına destek vermesi bekleniyor. İlçe bazında da destek karşılıklı sürecek. 2014 seçimlerinde MHP'nin kazandığı ve son anketlerde önde göründüğü 60 civarındaki merkezde de MHP adayının desteklenmesi söz konusu olabilecek. Daha önce MHP lideri Bahçeli Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyeceklerini bu illerde AK Parti adayını destekleyeceklerini açıklamıştı.