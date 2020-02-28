Son dakika: Erdoğan'ın başkanlığındaki İdlib zirvesinden çıkan karar: Misliyle karşılık verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 6 saat süren Güvenlik Zirvesi sona erdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi'nde namlusunu, Türk askerlerine doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla gerçekleştirdiği Güvenlik Zirvesi sona erdi.

TOPLANTIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve kuvvet komutanlarının yer aldığı toplantı, 6 saat sürdü. Toplantıya ilişkin açıklama yapılmayacağı bildirildi.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NİN ARDINDAN BAKAN VE KOMUTANLAR SINIRA GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

AKAR HAREKATI BURADAN SEVK VE İDARE EDİYOR

İdlib 'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.

33 ŞEHİDİMİZ VAR

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Esed rejimi unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu açıkladı.