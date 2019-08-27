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Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz" çıkışına, Putin "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır " ifadesiyle destek verdi.

27.08.2019 17:59
Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik görüşme sona erdi. Yaklaşık 80 dakika süren ve ana gündem maddesi İdlib olan görüşme sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının ABD ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge hakkındaki soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an evvel yerine getirmelerini bekliyoruz. Sınırdan tacizler sürüyor, eli kolu bağlı duramayız" dedi.

"GÜVENLİK BÖLGESİ OLUŞTURULMASI OLUMLU BİR ADIM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı soruya, " Türkiye'nin mülteciler konusundaki yükü büyük. Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır. Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye'nin meşru hakkıdır" cevabını verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel

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