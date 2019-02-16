Erdoğan'ın S-400 Açıklamasına ABD'den Cevap: Seyirci Kalmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi Zirvesi dönüşü S-400'le ilgili yaptığı açıklama "Temmuz'da alacağız, Rusya ile yapılan anlaşmadan geri adım atmayacağız." dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasın yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı Mike Pence, "Buna seyirci kalamayız" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN DOĞU'DAN SİLAH ALMASI

Pence'in gündeminde, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava ve füze savunma sistemleri de vardı. ABD Başkan Yardımcısı, "NATO müttefikleri Doğu'dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz" ifadelerini kullandı. Pence ayrıca, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini belirtti.

"DEAŞ'IN İZİNİ SÜRECEĞİZ"

ABD'nin Ortadoğu'da güçlü varlığını sürdüreceğini belirten Mike Pence, terör örgütü DEAŞ'ın izin süreceklerini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

İRAN'A YAPTIRIM

Pence ayrıca İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu ve Avrupalı ortakların ABD yaptırımlarını baltalamayı durdurması gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği'ne de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Soçi Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularına yanıtlayan Erdoğan, S-400'le ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık, dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Biz Temmuz ayında S-400'ün teslimatı ile ilgili verilmiş söz üzerinden çalışmalarımızı yürütüyoruz."