Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Partili vekiller İlker Başbuğ'a suç duyurusunda bulundu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili 2009'da yapılan düzenlemeyi hazırlayanları FETÖ'nün siyasi ayağı için örnek göstermesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere "Dava açın" talimatını vermişti. 6 AK Partili vekil, avukatları aracılığıyla savcılığa giderek Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme için "Teklifi getirenler araştırılsın" çıkışı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPTI

Başbuğ'un bu sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlamasını önlemekti" dedi. Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma çağrısı yapan Erdoğan, "Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclis'in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclis'i, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlardır" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Erdoğan'ın talimatı sonrasında harekete geçen 6 AK Partili vekil, avukatları aracılığıyla İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış, "Teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.