Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti, İlker Başbuğ için harekete geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İlker Başbuğ'un açıklamaları ile ilgili de yaptığı açıklamada "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak" dedi.

"YARIN ARKADAŞLARIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine İlker Başbuğ'a dava açma çağrısını nasıl değerlendirirsiniz. Dava açan milletvekili var mı?" sorusuna yanıt veren Çelik, "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz. Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasi aşağılamaya çalışan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük. Fakat bu son durumda farklı bir durum var. 15 Temmuz'da FETÖ'nün hedefi olmuş yüce meclisi hedef gösteriyor. Sürekli kendisinin mağdur olduğunu söyleyip beraber çalıştığı başbakana nasıl akıl verdiğini ifşa eden bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Yapılan yüksek iradeye bir saldırıdır. TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa teklifi nedeniyle kimse FETÖ'nün yanına yazamaz" şeklinde konuştu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Bahçesaray'da düşen çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Gözümüz kulağımız yüreğimiz dualarımız oradaki vatandaşlarımızla beraber.

Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken, bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise. Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde, çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

Spekülatif çok sayıda haber görüyoruz. Bu haberlere itibar edilmemesi lazım. Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapıyorlar. Ölüm, yaralı haberleri hakkında çok hassas olmak lazım.

Suçlayıcı ifadelerin kullanılması doğru olmuyor. Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin çok yakışıksız ve vicdansız bir yaklaşımı oldu. Sanırım o gazeteci de özür dilemiş yanlış bir beyanatta bulundum diye.

AVRUPA'DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞ

Avrupa Parlamentosu'nun gereğini yapmasını net bir şekilde ifade ettik. AP gittikçe Türkiye düşmanlarının gösteri yaptığı bir yer haline gelmiştir. Geçmişte anti semitizm ile Avrupa'ya yapılan kötülük bugün anti semitizmin yerine İslam düşmanlığı koyularak Avrupa'ya yapılmak istenmektedir. Bugün Avrupa demokrasilerini korumanın yolu İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"TBMM'de 25 Haziran 2009'da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlamasını önlemekti" diyen Erdoğan, "Burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz dava açmalısınız. Meclis'in yasama yetkisini dışarıdan birilerinin kalkıp da atıp tutmak suretiyle yere çalmaya hakkı yoktur. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamento hukuku boruyla sindirilemez. Emekli bir askerin peşine düşüp Meclis'i, yasama dokunulmazlığını izama yeltenenler herhalde kendi geçmişlerinden utanıyorlardır" ifadelerini kullanmıştı.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış, "Teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.