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Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, define aramak için kurutulan Dipsiz Göl'le ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatları paylaştı. Talimatlar doğrultusunda 4 maddelik eylem planı hazırlandı.

22.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölü'müzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın 'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a gelen Bakan Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'e ilişkin soru üzerine ise gölle ilgili istemedikleri bir sürecin yaşandığını vurgulayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik eylem planı belirlediklerini söyledi.

Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle birlikte olayı yerinde takip ediyoruz. Valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz. Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin, artık bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız."

NE OLMUŞTU?

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğünce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün onayı ile 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

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Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı

Cumhurbaşkanı, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel


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