Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da esnafla iftar programında konuştu. Erdoğan, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "754 sandık kurulunun başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır, işte hırsızlık buradadır. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEYELİM"

Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın.

Aramıza kimsenin girmesine izin vermeyelim, ne yapılacaksa gelin birlikte yapalım

"UBER OLAYININ KORSAN TAKSİCİLİKTEN BİR FARKI YOK"

Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz. UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok.Taksilerimizi icabında yenileyeceğiz, gerekli desteği veririz.

Taksi modellerinde bile değişime gidilebilir, dünyanın bazı ülkelerinde bunlar farklılık arz ediyor, bu adımı atarız.

Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur, hizmet edilir.

"İŞTE HIRSIZLIK BURADA"

YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı.Birileri bu karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? Herkesin bu karara saygı duyması gerekir. 31 Mart'ta hakkıyla kazanmışsanız 23 Haziran'da da kazanırsınız.

İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?

Biz milletin hakkını hukukunu savunmayı sürdüreceğiz, biz size inanıyoruz.