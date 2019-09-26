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Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik

Son dakika: Erdoğan İstanbul'daki deprem sonrası sosyal medyada yapılan köprü paylaşımlarına tepki göstererek, köprülerde hasar olmadığını söyledi.

26.09.2019 15:52

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası sosyal medyada Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmişti. ABD'den dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklama yaparak söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi. Erdoğan, söz konusu paylaşımlar için "Densizlik" dedi.

Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Baktım bir kadın tweet atmış, köprüleri kullanmayın halatları koptu.. Böyle densizlik yapanlar var. Böyle bir şey söz konusu değil."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrası sosyal medyada korkutan paylaşımlar yapılmıştı. Paylaşımlarda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinde hasar oluştuğu iddia edilmiş ve "Köprüleri kullanmayın" uyarısı yapılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Erdoğan, sosyal medyada paylaşılan köprü görüntülerine tepki gösterdi: Densizlik

İstanbul, Ekonomi, Güncel

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