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Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerini ilgilendiren "KYK borçları silinecek mi?" sorusuna, "Değerlendirmesini masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız" şeklinde yanıt verdi.

10.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Burada soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen kredi ödemelerine ilişkin sorulan "KYK borçları silinecek mi?" sorusuna "Bütçe görüşmelerinden sonra öğrencilerin lehine bir adım atacağız" diye yanıt verdi.

"KYK borçları silinecek mi?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Bu konu şu an gündemimizde. Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerin lehine olacak bir adım atacağız.

"BEKLENTİ BORÇLARIN SİLİNMESİ YÖNÜNDE"

Krediyi her müracaat eden daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Yapacağız düzenlemede borçlu olanların beklentisi, biliyorum borçların silinmesi yönünde.

"KREDİ OLAYI KALKACAK, SADECE BURS VERİLECEK"

O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. Kredi olayı kalkacak, sadece burs verilecektir. Onun çalışmalarını yapıp adımımızı ona göre atacağız."

Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız

Bilkent Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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