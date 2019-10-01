Haberler » Güncel » Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği sırada CHP grubu ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te Yeni Yasama Yılı açılışında konuşma yapmak üzere kürsüye hareket ederken CHP sıralarının ayağa kalkmaması dikkatlerden kaçmadı.

01.10.2019 15:11

TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın ardından Yeni Yasama Yılı açılışını yapan TBMM'ye geldi. Erdoğan'ın Meclis'e girdiği anda CHP sıraları ayağa kalkmadı ve alkışlamadı.

CHP VE HDP ERDOĞAN'I OTURARAK KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapmak için TBMM Genel Kurula gelişini AK Parti ve MHP'li vekiller ayakta alkışlarken,İYİ Partili vekiller sadece ayağa kalktı. CHP ve HDP'li vekiller ise Erdoğan'ı oturarak karşıladı.

İşte Erdoğan'ın Meclis'e girdiğinde partililerin tepkisi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FıratCumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık

ErdoğanErdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girdiği sırada CHP grubu ayağa kalkmadı

Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
17:01 Çin'de 70'inci yıl dönümü kutlamaları
17:01 Vali Yazıcı, Dev eğitim yatırımlarını inceledi
17:01 Oyuncu tarık ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama
17:00 Çay'dan kısa kısa
17:00 "NSU cinayetleri önlenebilirdi"
17:00 Camiler ve Din Görevlileri Haftası
17:00 İzmir yokuştan kayan hafriyat kamyonu, 9 aracı biçti