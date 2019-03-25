Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak

Ağrı'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü spor markası Nike'ın Ağrı'ya fabrika kuracağını söyledi. Erdoğan kurulacak fabrika ile 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AĞRI'YI DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Ağrı'nın vizyonuna uygun belediye başkanıyla çıktık. Cumhurbaşkanı olarak tüm Ağrı'daki belediye başkanlarıyla el ele vermek suretiyle nasıl Ağrı'yı kayyumla güzel yere getirdik. Şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız. Belediye başkannı seçeceksin sonra da çalışmayıp çekip Ankara'ya gideceksin. Böyle belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Buradan başkan seçilen zat Muş'a gitti.

"AĞRI'YA 12 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK"

Bay Kemal ne diyor? 17 yıldır iktidardasınız ne yaptınız? Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Bak ben sadece Ağrı'yı söyledim. Zaten sen Ağrı'ya kaç kez geldin Bay Kemal. Ağrı'ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni ülkemize kazandırdık. Gençlik merkezleri spor tesisleri yaptık. Ağrı'ya yaptığımız Millet Bahçesi şu anda açılışa hazır hale geldi.Bin 45 yataklı kapasiteli 12 hastaneyle birlikte 52 sağlık tesisi kazandırdık. Bay Kemal anlamaz. 4243 konut projesini TOKİ olarak hayata geçirdik. 3 adet atık su arıtma tesisi kazandıracağız. Bölünmüş yollara 363 kilometre ilave ettik. Yol, su medeniyettir.

"NİKE FABRİKA KURACAK"

İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kardeşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük. Ağrı Havalimanı'na yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. Şehrimizdeki yatırımcılarımızı destekleyerek ilave istihdam oluşturduk. Ağrı'ya doğal gaz geldi, kömürden dolayı hava kirliliği yetti. Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyan illerde tekstili geliştireceğiz. Ağrı'ya daha büyük hizmetler getireceğiz. Tekstilcilerimizi Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi buraya uluslararası bir marka Nike gelerek buraya fabrikasını kuracak 5 bin kişiye istihdam sağlanacak."