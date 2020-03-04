Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesine saatler kala Kremlin'den açıklama: Uzlaşmayı umuyoruz

5 Mart'ta Moskova 'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "İdlib krizini tartışmayı planlıyoruz. Kriz, krizin nedeni, krizin zararlı etkileri hakkında ortak bir anlayışa ulaşmayı ve bir dizi gerekli ortak önlemi hayata geçirmeyi umuyoruz" açıklamasında bulundu.

İdlib'de Rusya'nın desteklediği Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırılarda 34 askerimiz şehit düştü. Türkiye, saldırılara anında karşılık verdi ve rejimin ağır kayıplar yaşamasına sebep oldu. Bölgede yükselen tansiyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir görüşme yapılması hususunda mutabık kaldı.

RUSYA'NIN 'UZLAŞI' UMUDU

Yarın gerçekleşecek kritik zirve öncesinde her iki taraftan da açıklamalar yapıldı. İlk açıklama Kremlin'den geldi. Rusya, yaptığı açıklamada görüşmede uzlaşı sağlanmasını umut ettiklerini dile getirdi. Rusya'nın Türkiye'den bir diğer talebi ise ortak tedbirler almak. Rusya, bölgede Türkiye'yle olan iş birliğine hala sıcak bakıyor.

ERDOĞAN: BEKLENTİMİZ ATEŞKES

Türkiye kanadında ise Erdoğan açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Görüşmeden beklentimiz ateşkesin süratle sağlanması" dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

İdlib'de Esad rejiminin hain saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında 3 bin 138 rejim askeri öldürüldü. TSK operasyonlarını sürdürürken, Rusya'nın rejime destek verdiği biliniyor. Erdoğan, Esed rejiminin Soçi Mutabakatı'ndaki sınırlara geri çekilmesi talebini Rusya'ya iletti. Erdoğan, "Rejim belirlediğimiz sınırlardan geri çekilmezse omuzlarının üzerlerinde baş kalmayacak" dedi.

Dünya 5 Mart'ta yapılacak zirveden anlaşma çıkmasını ve Esed rejiminin İdlib'deki hain saldırılarını durdurması kararı çıkmasını bekliyor.