Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD ziyaretine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, Amerika'nın S-400'ü kaldırma teklifiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz" dedi.

"ABD'NİN TEKLİFİNİ KESİNLİKLE DOĞRU BULMUYORUZ"

"Patriotları almaya hazır olduğumuzu Sayın Trump'a söyledim." diyen Erdoğan, "S-400'ü de savunma sistemlerimizin içerisinde önemsiyoruz. Uygun şartlarda verecekseniz biz Partiotları da alabiliriz' dedik. 'Patriotları alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini biz egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz ve kesinlikle doğru bulmuyoruz. Aynı şeyi Yunanistan için bugüne kadar hiç söylemediniz. Şu anda Yunanistan'da S300 var. Orası için hiç böyle bir ses çıkmadı. Orası için böyle bir adım atmıyorsunuz.' dedik. Dolayısıyla bu konudaki tavrı biz, özellikle egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZE BİR TANE F-35 VERMEDİNİZ"

Erdoğan ayrıca, "Bu kadar ısrarı görünce S-400 meselesinin çözümü için dedik ki 'Gelin bizim tarafta İbrahim Bey, öbür tarafta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien birlikte NATO'nun koordinatörlüğünde savunma bakanlıklarımızı da devreye sokmak suretiyle bir çalışma başlatalım ve bu çalışmanın neticesinde durumu görelim.' Çünkü diyorlar ki 'S-400 F-35'le koordineli bir savunma sistemi değil.' Zaten F-35'i vermiyorsun ki. Bu da ayrı bir olay. 2 milyar 400 milyon dolar bir total fiyatı var. Biz şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolarını ödemişiz ve siz bize daha bir tane F-35 vermiş değilsiniz. Hep söylediğimiz şey şu; biz müşteri değil ortağız. Şu anda bu görevlendirmeyi yaptık. Temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu bir netice alırız. Fakat ben burada da yine Trump'ı çok daha olumlu gördüm. Yaklaşımlarında daha yapıcı gördüm." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar;

"TRUMP, VİDEODAN BAYAĞI ETKİLENDİ"

Görüşmede izlettiğiniz videodan yola çıkarak bir soru soracağım. Bir de masada Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık gördük. O videoyu izledikten ve kitapçığa baktıktan sonra nasıl bir tepki verdiler, bunu merak ediyoruz?

Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ'nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala "Türkiye Kürtlere karşıymış" gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın.

Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır'ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van'a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; "Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına 'bunlar Kürt' diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz."

"CIA, TERÖRİST OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?

Tabi bu gizli bir belge. CIA Ferit Abdi Şahin'in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de "Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz" dedik.

"YILMADAN TAKİP EDECEĞİZ"

FETÖ'nün ABD tarafından himaye edilmesine son verilmesi konusunda eskiye nazaran farklı bir tutum söz konusu mu, bir değişiklik gözlemlediniz mi?

5 senatöre ve kendisine bu konuyu izah ettim. Zaten basın toplantısında da bütün dünyanın gözü önünde söyledim. Ama şu an itibarıyla hala bizim beklediğimiz noktada değiller. Söylediklerinde elle tutulur bir şey yok. Biz şimdi yine bütün adli deliller ile dosyaları kendilerine verdik. Adalet bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.

"KENDİSİNE SÖYLEDİM, DERSİNİ ALDI"

Beyaz Saray'a çağrılan senatörlerden biri Lindsay Graham idi. Türkiye'ye gelmişti, birlikte klasik müzik konseri dinlemiştiniz. Türkiye dostu açıklamalar yapıyordu. Sonra bir anda tuhaf bir dönüş yaptı ve adeta Türkiye karşıtı cephenin sözcülerinden biri haline geldi. Görüşmede bu çelişkiyi kendisine hatırlatıp nedenini sordunuz mu?

Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.