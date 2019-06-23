23.06.2019 21:13
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul seçiminin sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu 'nu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 2023 HEDEFLERİMİZE YÜRÜYECEĞİZ"

Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz.

Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye 'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
İstanbul , Ekrem İmamoğlu , Recep Tayyip Erdoğan , Güncel

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