Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz

Rusya'ya giderek Soçi'de Vladimir Putin ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da açıklamalarda bulundu.

ABD ile yapılan anlaşma gereği 5 gün içinde çekilmesi gereken ve bu akşam saat 22:00'da sona erecekçekilme ile ilgili konuşan Erdoğan, " Suriye'nin kuzeyinde çekilme devam ediyor. Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu" dedi.

KALAN TERÖRİST SAYISI 1300

Bölgede kalan terörist sayısını da açıklayan Erdoğan, "1200-1300 kadar olanında süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. İzini sürüyoruz, bunların tamamı çıkacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





"TERÖR KORİDORUNA İZİN VERMEYECEĞİZ"

9 Ekim'de başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi daha önce ortaya koymuştuk.

32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablusa olan bu bölgede tamamiyle bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

"775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.

"Teröristler çıkmazsa harekatımızı kaldığı yerden çok daha büyük bir kararlılıkla devam edecek"

Bu gece saat 22 itibarıyla süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci çok yakından takip ediliyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Harekatın amacı Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için ortam hazırlamaktır. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışacağız. Türkiye 8 yıldır taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz.

"TÜRKİYE VE RUSYA HEMFİKİR"

Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir. Putin ile başta Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz.Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütleri yoktur.

"MACRON BU TÜR ŞEYLERİ TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞÜYOR"

Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Teröristlerin ona yaptığı teklifi dolaylı yoldan bize ulaştırmaya çalışıyor. Sürecin muhattabı Fransa değil. Kendine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde. Şu anda biz 8 yıldır Suriye'den kaçmak zorunda kalan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. AB verdiği sözü zaten tutmadı. Şu ana kadar uluslararası STK'lar aracılığıyla 3 milyar euro gibi bir rakam verildi. Aynı anda 4 milyon mülteciyi misafir eden bir ülke yok. Hani sizin insanlığınız? Bu iş lafla olmuyor.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ"

Terör devletinin kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim, Suriye'nin bölünmesine müsaade mi edelim. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ama diğerlerinin böyle bir durumu yok. Kararlılığımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.

Rusya'nın mutabakatımızla ilgili yapmış olduğu açıklamalar olumlu. Sayın Putin'le ayrıca bunu masaya yatıracağız. Bu süreçte en batıdan en doğuya doğru bu bölgede Rusya ve rejimin ortaklaşa attığı bazı adımlar var. Bunları da masaya yatırmak süretiyle görüşmemizi sürdüreceğiz.

"İRAN'DAN BAZI ÇATLAK SESLER GELİYOR"

İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran aslında kısa süreli bir 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. Biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık ama İran'dan maalsefe bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Başta Sayın Ruhani bunları susturması gerekiyor. Biz şu anda Soçi mutabakatının taraf ülkesiyiz. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz. Astana sürecinden başlayan ve Soçi mutabakatı ile devam eden bu süreçte birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılan yanlıştır. Kendilerini ciddi manada kınıyorum.

Sayın Boris Johnson ile bir görüşmemiz oldu. Görüşme teklifini bize iletti. Böyle bir görüşme yapılabilir ama benim şöyle bir şartım var. Bu görüşme İstanbul'da, Şanlıurfa veya Gaziantep'te olabilir dedim. Alternatif istiyorsanız, 3-4 Aralık tarihlerinde NATO liderler zirvesinin öncesinde veya sonrasında bu toplantıyı yapabiliriz dedik."