Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YPG'nin silahları soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Bir gazetecinin "Teröristler çekilirken silahlarını da yanlarında götürüyorlar mı?" sorusuna Erdoğan, "Teröristler silahlardan taşıyabildiklerini taşıyor, taşıyamadıkları depolarda kalıyor." şeklinde cevap verdi.

TERÖRİSTLER SİLAHLARI DA GÖTÜRÜYOR MU?

Gündemle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir gazeteci "Teröristler çekilirken silahlarını da yanlarında götürüyorlar mı?" şeklinde soru sordu. Erdoğan soruya şöyle cevap verdi: Silahları buraya getirmek kolaydı da çıkarmak o kadar kolay değil. Ankara'da yaptığımız Sayın Pence'in Pompeo'nun falan hepsiyle yapılan görüşmede bu konular görüşüldü. Götürebildiği silahları götürecekler kalanlarla da bu yaptığımız taramada bunları toparlayacağız.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Rusya ile tesis ettiğimiz mekanizmalar sayesinde ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız sürekli temas halindeler. Milli paralarla ticareti kolaylaştıracak mutabakat muhtırasını imzaladık.

Barış Pınarı Harekatı'nın 2 temel hedefi bulunuyor ilki 32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablus'a olan bölgede buranın terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkartılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibariyle süre bitiyor. Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz.

"9 EKİM'DEN BU YANA 775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir.

YPG'YE VERİLEN SÜRE UZATILACAK MI?

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin teklifi) Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük.

Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile işbirliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz.